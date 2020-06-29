Городской парк Губахи благоустроят для отдыха горожан и туристов

27 июня, в ходе рабочего визита в Губахинский городской округ глава Прикамья Дмитрий Махонин посетил городской парк имени Юрия Гагарина. Уже в этом году здесь начнется реализация проекта "Солнечная мечта", ставшего победителем всероссийского конкурса Минстроя России по благоустройству малых городов и исторических поселений.

До конца следующего года будет благоустроен искусственный пруд и площадь с многофункциональным павильоном, сценой, спортивными площадками и местом для выгула собак. Найти вариант для времяпрепровождения здесь смогут все 33 тысячи жителей Губахинского городского округа. Общая стоимость проекта 70 миллионов рублей, Губаха получит их из федерального бюджета.

Как отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин, грамотная синхронизация различных программ по благоустройству территории дает толчок к развитию муниципалитета - его общественных пространств, дворов и мест досуга для людей всех возрастов. В конце прошлого года, благодаря инициативе горожан, в парке был открыт веревочный аттракцион. Он стал одним из победителей краевого конкурса проектов инициативного бюджетирования. Общая стоимость проекта составила 4 миллиона рублей, из которых 3,6 миллиона - средства краевого бюджета, 400 тысяч - муниципального бюджета и жителей. Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" в парке была построена лыжероллерная трасса, создана Аллея химиков, обустроены цветник и зоны отдыха. А при поддержке ПАО "Губахинский кокс" здесь был построен скейт-парк.

В общей сложности в этом году в Пермском крае благоустроят 314 объектов - 214 дворовых и 100 общественных территорий. Работы будут выполнены в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". На прошлой неделе глава региона оценил ход строительства многофункциональной зоны отдыха в Нытве. Оно идет по графику. Работы ведутся и в других территориях региона, например, в Оханске также по нацпроекту началось строительство прогулочной аллеи. Она будет открыта жителям в сентябре.