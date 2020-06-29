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Городской парк Губахи благоустроят для отдыха горожан и туристов

Текст: Константин Бахарев
27 июня, в ходе рабочего визита в Губахинский городской округ глава Прикамья Дмитрий Махонин посетил городской парк имени Юрия Гагарина. Уже в этом году здесь начнется реализация проекта "Солнечная мечта", ставшего победителем всероссийского конкурса Минстроя России по благоустройству малых городов и исторических поселений.
На реконструкцию парка в Губахе выделено 70 миллионов рублей Фото: Администрация губернатора Пермского края На реконструкцию парка в Губахе выделено 70 миллионов рублей Фото: Администрация губернатора Пермского края
На реконструкцию парка в Губахе выделено 70 миллионов рублей Фото: Администрация губернатора Пермского края

До конца следующего года будет благоустроен искусственный пруд и площадь с многофункциональным павильоном, сценой, спортивными площадками и местом для выгула собак. Найти вариант для времяпрепровождения здесь смогут все 33 тысячи жителей Губахинского городского округа. Общая стоимость проекта 70 миллионов рублей, Губаха получит их из федерального бюджета.

Фото: Константин Бахарев
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Как отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин, грамотная синхронизация различных программ по благоустройству территории дает толчок к развитию муниципалитета - его общественных пространств, дворов и мест досуга для людей всех возрастов. В конце прошлого года, благодаря инициативе горожан, в парке был открыт веревочный аттракцион. Он стал одним из победителей краевого конкурса проектов инициативного бюджетирования. Общая стоимость проекта составила 4 миллиона рублей, из которых 3,6 миллиона - средства краевого бюджета, 400 тысяч - муниципального бюджета и жителей. Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" в парке была построена лыжероллерная трасса, создана Аллея химиков, обустроены цветник и зоны отдыха. А при поддержке ПАО "Губахинский кокс" здесь был построен скейт-парк.

В общей сложности в этом году в Пермском крае благоустроят 314 объектов - 214 дворовых и 100 общественных территорий. Работы будут выполнены в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". На прошлой неделе глава региона оценил ход строительства многофункциональной зоны отдыха в Нытве. Оно идет по графику. Работы ведутся и в других территориях региона, например, в Оханске также по нацпроекту началось строительство прогулочной аллеи. Она будет открыта жителям в сентябре.

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