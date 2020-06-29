Сотрудник завода в Дзержинске получил срок за сбыт взрывчатки

Дзержинский городской суд признал виновным сотрудника "Завода имени Я.М. Свердлова" в хищении, незаконном хранении и сбыте взрывчатки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Суд установил, что слесарь-ремонтник предприятия, убедившись, что его никто не видит, взял из вакуумной воронки 527 граммов гексогена и вынес вещество с территории предприятия. Затем на автостоянке он пересыпал взрывчатку в пакет из-под чипсов и положил в свою машину. Позже ему удалось продать гексоген на территории поселка Решетиха Володарского района.

Также установлено, что этот же сотрудник взял из вакуумной воронки взрывчатку - октоген массой 167,6 грамма. Он пересыпал вещество в резиновую перчатку и положил его в ящик для хранения личных вещей. Чуть позже он вынес его на участок на территории завода и выкинул в кусты. 11 сентября 2019 года перчатку нашли в ходе осмотра места происшествия.

Свою вину в преступлениях сотрудник предприятия признал полностью и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 12 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.