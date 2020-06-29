В Оренбуржье уточнили дорожную карту по улучшению инвестклимата

В Оренбургской области на 78 процентов исполнена дорожная карта по повышению позиций в национальном инвестиционном рейтинге АСИ. Данные за первые шесть месяцев этого года озвучили в Корпорации развития региона.

- Перед нами стоит задача повысить позиции нашего региона в национальном инвестиционном рейтинге АСИ. В конце прошлого года мы разработали дорожную карту, которая включает в себя 152 мероприятия. В ее реализации участвует не только корпорация, а также федеральные и региональные ведомства, институты поддержки бизнеса. Особое внимание уделяется таким направлениям, как взаимодействие с предпринимательским сообществом, контрольно-ревизионная деятельность, цифровизация и принятие новых нормативных актов, - пояснил генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов.

Промежуточные итоги позволяют сделать вывод о том, что есть определенные достижения в создании благоприятного инвестиционного климата в регионе. Приоритетными направлениями работы в рамках дорожной карты остаются решение вопросов по подключению новых абонентов к электросетям, развитие инфраструктуры и логистики, обеспечение нормативно-правовой базы и механизмов государственно-частного партнерства, разработка новых мер по поддержке инвесторов, реализация кадровой политики.

Проблемным вопросом являются сроки регистрации права собственности. После обсуждения проблемы Росреестр разработал специальный перечень мероприятий, который позволит ускорить этот процесс. Решаются вопросы и по получению разрешения на строительство. Диалог власти и бизнеса в этом направлении ведется, отрабатываются алгоритмы, которые будут устраивать все стороны.

Оренбургская область подписала соглашение с Агентством стратегических инициатив. На базе Корпорации развития будет создан региональный центр АСИ. Это позволит региону перенять лучшие практики и реализовать серию проектов, связанных с формированием благоприятных условий для ведения бизнеса, привлечением инвестиций и повышением эффективности работы региональных управленческих команд. Оренбуржье может и должно полноправно конкурировать с другими субъектами РФ за привлечение инвестиций.

Несмотря на то, что в период пандемии все органы государственной власти работали в удаленном режиме, на исполнение дорожной карты это никак не отразилось. С учетом ситуации, вызванной угрозой распространения новой короновирусной инфекции, в документ внесли десять новых мероприятий. Они предусматривают внедрение онлайн-формата взаимодействия и особые меры поддержки для инвесторов.

Так восемь оренбургских предприятий вошли в перечень организаций, которые реализуют корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Им предоставляются льготы по инвестиционным кредитам на реализацию экспортно-ориентированных проектов в России и за рубежом. Мера поддержки представляет собой снижение процентной ставки по кредитам на 4,5 процента на период до десяти лет.

Компетентно

Денис Паслер, губернатор Оренбургской области:

- Перед Оренбургской областью стоит серьезная задача по развитию инвестиционного потенциала. Принята "дорожная карта" по инвестиционному климату. Особый акцент планируем сделать на постоянном взаимодействии с федеральными структурами, бизнес-сообществом и расширении применения цифровых технологий в деятельности государственных органов при оказании услуг. В числе ключевых направлений работы в 2020 году также является создание современного инвестиционного портала с функционалом по поиску площадок под размещение бизнеса и подбору инструментов господдержки, сокращение сроков оказания государственных услуг и снижение административного давления на бизнес. Еще один перспективный инструмент инвестиционного развития - особые экономические зоны и технопарки. Конечная цель - приход на данные площадки якорных инвесторов с долгосрочными стратегиями и открытие новых производств.