В Саранске пенсионер на электросамокате сбил женщину

В столице Мордовии в результате наезда электросамоката под управлением 67-летнего пенсионера пострадала женщина.

Как сообщило Управление ГИБДД по региону, необычное ДТП произошло в юго-западном районе города в минувшую субботу. В 11 часов 50 минут на улице Попова 67-летний водитель электросамоката KUGO M4 Pro совершил наезд на 60-летнюю пенсионерку. Женщина переходила улицу в зоне видимости пешеходного перехода. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована в Республиканскую центральную клиническую больницу.

Водитель электросамоката тоже пострадал. Мужчину доставили в больницу и, назначив лечение, отпустили домой.

По данным УГИБДД по РМ, пенсионер имеет солидный водительский стаж - с 1987 года. В момент ДТП мужчина был трезв.