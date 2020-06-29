В Саратове пациентам пришлось входить в поликлинику через окно

В понедельник в Саратове из-за сильного дождя в очередной раз оказался затоплен вестибюль поликлиники в поселке Жасминный.

Посетители вынуждены были входить в лечебное учреждение через окно.

В областном министерстве здравоохранения, по сообщению РИА Новости, пообещали, что подтопление будет устранено в ближайшее время, отводом воды занимаются рабочие коммунальных служб.

Вход в поликлинику, которая находится в цокольном этаже жилого дома в низине, затапливает не в первый раз. Областные власти ранее собирались перевести лечебное учреждение в другое помещение, но пока эти планы не выполнены.

Утром в понедельник в Саратове прошел ливень. Пресс-служба администрации города сообщила, что жалоб на подтопление домов после сильного дождя от саратовцев не поступало.