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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове пациентам пришлось входить в поликлинику через окно

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В понедельник в Саратове из-за сильного дождя в очередной раз оказался затоплен вестибюль поликлиники в поселке Жасминный.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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Посетители вынуждены были входить в лечебное учреждение через окно.

В областном министерстве здравоохранения, по сообщению РИА Новости, пообещали, что подтопление будет устранено в ближайшее время, отводом воды занимаются рабочие коммунальных служб.

Вход в поликлинику, которая находится в цокольном этаже жилого дома в низине, затапливает не в первый раз. Областные власти ранее собирались перевести лечебное учреждение в другое помещение, но пока эти планы не выполнены.

Утром в понедельник в Саратове прошел ливень. Пресс-служба администрации города сообщила, что жалоб на подтопление домов после сильного дождя от саратовцев не поступало.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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