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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Татарстане Сабантуй пройдет в онлайн-режиме

Текст: Олег Платонов (Казань)

Сабантуй в Татарстане официально пройдет 4 июля. Соответствующее постановление подписал президент РТ Рустам Минниханов. За несколько дней до этого глава республики отменил "праздник плуга" в городах, районных центрах и крупных поселениях.

- Но в сельских населенных пунктах мы разрешаем их проведение, если будет принято соответствующее решение местных органов власти и с учетом мнения населения. Потому что сельские Сабантуи - это небольшой праздник на природе. Но мероприятие должно быть организовано с учетом требований и по согласованию с Роспотребнадзором, - отметила пресс-секретарь президента РТ Лиля Галимова.

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Праздничные мероприятия будут транслироваться на телеканале ТНВ и радио "Болгар". Сейчас готовятся площадки и сценарий праздника. По задумке организаторов, в онлайн-формате будут показаны все традиции Сабантуя, включая концерты, борьбу корэш, конные скачки и так далее.

А традиционный большой Московский Сабантуй в этом году так же перекочует из парка Коломенское в виртуальное пространство. Советом Татарской национально-культурной автономии Москвы совместно с Правительством Москвы так же готовится обширная концертно-спортивная программа сразу на 7 онлайн-площадках. Организаторы обещают также виртуальное пространство для знакомств и молодежных проектов, интервью и прямые включения из разных регионов страны и мира. Трансляция будет вестись на сайте Автономии татар Москвы.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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