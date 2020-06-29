В Татарстане Сабантуй пройдет в онлайн-режиме

Сабантуй в Татарстане официально пройдет 4 июля. Соответствующее постановление подписал президент РТ Рустам Минниханов. За несколько дней до этого глава республики отменил "праздник плуга" в городах, районных центрах и крупных поселениях.

- Но в сельских населенных пунктах мы разрешаем их проведение, если будет принято соответствующее решение местных органов власти и с учетом мнения населения. Потому что сельские Сабантуи - это небольшой праздник на природе. Но мероприятие должно быть организовано с учетом требований и по согласованию с Роспотребнадзором, - отметила пресс-секретарь президента РТ Лиля Галимова.

Праздничные мероприятия будут транслироваться на телеканале ТНВ и радио "Болгар". Сейчас готовятся площадки и сценарий праздника. По задумке организаторов, в онлайн-формате будут показаны все традиции Сабантуя, включая концерты, борьбу корэш, конные скачки и так далее.

А традиционный большой Московский Сабантуй в этом году так же перекочует из парка Коломенское в виртуальное пространство. Советом Татарской национально-культурной автономии Москвы совместно с Правительством Москвы так же готовится обширная концертно-спортивная программа сразу на 7 онлайн-площадках. Организаторы обещают также виртуальное пространство для знакомств и молодежных проектов, интервью и прямые включения из разных регионов страны и мира. Трансляция будет вестись на сайте Автономии татар Москвы.