В Хакасии ураган разрушил балконы и кровли домов

В минувшие выходные в столице Хакасии городе Абакан прошел сильный ливень, который сопровождался ураганным ветром. Стихия оставила после себя многочисленные коммунальные разрушения, масштаб которых сейчас оценивают.

Как сообщает пресс-служба правительства республики, стихия повалила деревья, в ряде районов провалился грунт, произошли подтопления придомовых территорий, протекли кровли и были разрушены балконы. Изучением ущерба занимается департамента жилищного надзора Минстроя Хакасии.

Между тем в МЧС по Хакасии предупреждают, что сильные дожди, грозы и град с усиление ветра до 15-20 м/с ожидаются и сегодня. По прогнозам ведомства, непогода может нарушить работу служб ЖКХ, объектов энергетики и связи. Кроме того, не исключены повреждения крыш, нарушения работы транспорта и рост количества ДТП.