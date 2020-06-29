В Красноярске несовершеннолетняя избила взрослую девушку из-за парня

Полиция Красноярска установила участников драки в микрорайоне Солнечный, в ходе которой пострадала 21-летняя девушка. По ее заявлению в причастности к инциденту заподозрили 17-летнюю девушку. Как сообщает пресс-служба МВД Красноярского края, конфликт между ними произошел из-за молодого человека.

В результате 21-летняя жительница города получила телесные повреждения. Полиция выдала ей направление на судебно-медицинское освидетельствование для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Общественности о конфликте стало известно из видео в соцсетях, которое сняли местные жители. На них видно, как одна девушка избивает другую ногами, повалив на землю.