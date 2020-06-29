На Севмаше представили рассекреченные фото подлодок "звериной серии"

Рассекреченные фотографии атомных подводных лодок так называемой "звериной серии" - "Барс", "Пантера", "Леопард", "Гепард", "Вепрь", "Тигр", "Волк", всего их семь, представили на Севмаше.

Эти субмарины составили группировку атомоходов, главная задача которых - обнаружение иностранных подлодок и охрана отечественных подводных кораблей стратегического назначения. Они проектировались, чтобы противостоять новейшим американским субмаринам типа Los Angeles и Seawolf.

По признанию корабелов, эти подводные крейсеры - одни из самых удачных и красивых с точки зрения архитектуры, сообщает пресс-служба Севмаша.

Выставка виртуальная. А гидами станут ответственные сдатчики, сдаточные механики, технологи Севмаша. Они проведут по кораблям аудиоэкскурсии.