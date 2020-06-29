Спасение экипажа подлодки на Балтике сняли на видео

Экипаж спасательного судна Балтийского флота "СС-750" провел у побережья Калининградской области учение по эвакуации экипажа пострадавшей подводной лодки, лежащей на грунте.

Обстановка была максимально приближена к реальной. Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в качестве условно аварийной подводной лодки была задействована ДЭПЛ Б-274 "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 "Варшавянка". Сейчас она находится на учениях в морских полигонах Балтийского флота.

Экипаж "пострадавшей" подлодки, лежащей на глубине около 50 метров, вызволяли с применением глубоководного спасательного аппарата АС-26. Он был спущен на воду после проверки всех систем с судна-носителя.

Экипаж аппарата нашел субмарину, провел визуальный осмотр ее комингс-площадки и очистил ее от донного ила. После этого спасатели состыковались с подлодкой и эвакуировали членов ее экипажа с применением глубоководного аппарата.

Операция контролировалась с использованием телеуправляемых подводных комплексов, позволяющих дать объективную оценку точности работы спасателей. В учении также были задействованы малый противолодочный корабль "Алексин" и корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов".