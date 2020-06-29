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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти ребенка с травмой глаза отказались принять в больнице

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Комитет по здравоохранению Ленобласти начал проверку действий врачей больницы поселка Первомайское Выборгского района, которые не оказали медицинскую помощь ребенку с травмой глаза, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

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В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточняют, что на 84-м километре трассы "Скандинавия" к сотрудникам, осуществляющим патрулирование дороги, обратился автолюбитель, который сообщил, что его трехлетний сын получил травму глаза при падении с велосипеда.

Содрудники ГИБДД приняли решение сопроводить маму с пострадавшим мальчиком до ближайшей больницы.

РИА Новости со ссылкой на информированный источник уточняет, что вначале ребенка привезли в больницу в поселке Первомайский, это было ближайшее медучреждение в округе, но там ребенка принять отказались. В комитете по здравоохранению Ленобласти объяснили это тем, что больница перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусом. Однако сам факт неоказания медицинской помощи ребенку будет проверен.

Между тем, сотрудники ГИБДД сопроводили маму с пострадавшим мальчиком до Петербурга, до детской больницы имени Рауфхуса, где ребенку сделали срочную операцию. Сами родители мальчика намерены обратиться в правоохранительные органы в связи с неоказанием их сыну медпомощи.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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