В Новороссийске при пожаре в жилом доме пострадал человек

В Новороссийске произошел пожар, из-за которого пришлось эвакуировать десять человек, есть пострадавший. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Инцидент случился сегодня утром на улице Видова. Сообщение о пожаре поступило в 10.15 на пульт диспетчера "01" Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона.

Выяснилось, что загорелись вещи в одной из комнат площадью 20 квадратных метров жилого дома.

В ликвидации пожара задействовали семь человек и три машины, также участвовали газодымозащитники.

В 10.40 пожар удалось потушить.