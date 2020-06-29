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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФАС нашла нарушения в рекламе концерта Элджея в Челябинске

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

УФАС завершила проверку несостоявшегося концерта рэпера Элджея в Челябинске. Его организаторы будут привлечены к ответственности за распространение разномастной рекламы, в которой одновременно использовалась возрастное ограничение "16+"и "18+", сообщили в понедельник в антимонопольном ведомстве.

Фото: iStock
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- В ходе рассмотрения дела выявлено, что согласно дизайн-макету афиши, возрастная категория данного концерта была определена "16+", - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - Позднее организаторы изменили знак информационной продукции мероприятия с "16+" на "18+". Однако не предприняли мер по изменению уже размещенных рекламных плакатов в соответствии с действующим законодательством.

В УФАС пришли к выводу, что поскольку концерт рэпера является зрелищным мероприятием, то в соответствии с Законом о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в рекламе должны были указать надлежащие возрастные ограничения. А путаница с плакатами могла привести к продаже билетов несовершеннолетним.

В своем решении ведомство указало, что организаторы концерта не проявили должную ответственность и осмотрительность при разработке и изготовлении макета рекламы концерта, а, следовательно, нарушили требования закона "О рекламе", распространив о нем недостоверную информацию.

По результатам расследования возбуждено административное дело. Организаторам грозит штраф в размере от 100 тысяч до полумиллиона рублей.

Как уже сообщала "РГ", презентацию нового альбома рэпера в Челябинске собирались провести 15 марта. Однако концерт не состоялся, в том числе и из-за многочисленных жалоб родителей несовершеннолетних, обеспокоенных тем, что песни Элджея не соответствуют возрастному цензу (16+), а тексты многих его композиций содержат ненормативную лексику и пропаганду запрещенных веществ.

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