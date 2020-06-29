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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске передано в суд дело о реставрации памятника Ленину

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
В Челябинске завершено следствие по нашумевшему делу о реставрации памятника Ленину на главной городской площади. Его некачественный ремонт вызвал массу негативных отзывов и даже недоумения горожан по поводу обезображенного гранитного постамента. А обвинение в халатности по результатам расследования предъявили начальнику Центра историко-культурного наследия Челябинска, занимавшегося приемкой работ.

Как пояснили в прокуратуре региона, надлежащего контроля за проведением проектно-изыскательских и восстановительных работ на памятнике не было. Директор Центра историко-культурного наследия заключила контракт на проведение реставрации. Однако даже не включила в его текст положений об особых требованиях к приемке выполненных работ на объекте культурного наследия регионального значения. Впоследствии это привело к попустительскому отношению к самой реставрации и недостаточному контролю за ней со стороны профильных ведомств. В итоге горожане заметили, что с монументом "что-то явно не так" гораздо раньше чиновников.

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- Располагая информацией о том, что научно-реставрационный отчет о проведении работ не сформирован и не направлен в Государственный комитет охраны объектов культурного наследия региона, чиновница уведомила его специалистов об окончании работ на объекте и 29 ноября 2018 организовала комиссионную приемку выполненных работ, подписав соответствующие акты, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева . - В результате проведенные работы были оплачены в полном объеме - в размере почти 15 миллионов рублей.

Как установило следствие, с июня по октябрь 2018 года реставрацией объекта занималась компания, не имеющая лицензии и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Затем чиновница заключила дополнительное соглашение к контракту уже с другой организацией. Однако из этого соглашения без согласования с представителем авторского надзора был исключен ряд работ, предусмотренных сметой.

В итоге экспертиза установила, что работы произведены некачественно, с нарушением требований Федерального закона "Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации". А стоимость выполненных работ завышена более, чем на полтора миллиона рублей.

Стоит отметить, что причиненный бюджету ущерб обвиняемая полностью возместила еще во время предварительного следствия. Ее уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска, причем ввиду раскаяния и возмещения ущерба следствие ходатайствовало о применении к подсудимой наказания в виде судебного штрафа.

Что станется с памятником, и найдутся ли у города средства на исправление допущенных при реставрации ошибок, пока неизвестно.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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