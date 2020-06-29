В Курганской области третьи сутки тушат пожар на мусорном полигоне

В Курганской области третьи сутки не удается справиться с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов. По сообщению пресс-службы МЧС России пожар на свалке крупный. Огнем охвачено примерно 2 гектара из 35,5 всей свалки.

На этот полигон свозят коммунальные отходы, среди которых может быть и потенциально опасный. Как известно люди выбрасывают старые батарейки, лампочки, аккумуляторы и прочие химически опасные вещи. Поэтому пожарные подразделения МЧС привлекли все имеющиеся силы и без перерыва продолжают проливку территории, во избежание возникновения новых очагов пожаров. Для ликвидации горящего мусора была задействована усиленная группировка сил.