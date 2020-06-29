Новости

В Ульяновске продлили ограничения по COVID-19 до 15 июля 17:21
В Курганской области третьи сутки тушат пожар на мусорном полигоне 17:16
Посол Беларуси назвал вероятную дату открытия границы с Россией 17:10
На Ставрополье главврач кардиоцентра возглавил краевой минздрав 17:05
Во Владимире загорелся драмтеатр 17:03
Газовое оборудование в доме на улице Проходчиков проверяли в декабре 17:00
Милиция Беларуси выставила на продажу патрульный универсал Chrysler 17:00
Под Владимиром утонул перевозивший 30 человек карамаран 16:52
В Саранске пенсионер на электросамокате сбил женщину 16:46
Филипп Киркоров одобрил "вдохновленную им" комедию про "Евровидение" 16:45
В Великобритании осквернили музей Диккенса 16:36
Мишустин: В России в 30 раз выросло число работников на "удаленке" 16:35
В Финском заливе найдены четыре немецких корабля времен войны 16:34
В Сербии вновь ужесточаются меры по борьбе с COVID-19 16:33
В Сибири прикрыли магазин наркотиков, названный сказкой Льюиса Кэрролла 16:24
С 1 июля возобновляется допуск посетителей в Мавзолей 16:18
Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо 16:16
Сотрудник завода в Дзержинске получил срок за сбыт взрывчатки 16:07
Видео: автовоз не вписался по высоте и чуть не снес заправку 16:00
В Петербурге представили историю обсуждения Конституции в прессе 15:56
Путин объявил призыв запасников на военные сборы 15:56
Уральца отправят в психлечебницу за убийство внука и похищение детей 15:55
Татьяна Москалькова проголосовала по поправкам в Конституцию 15:54
Волочкову оштрафуют за "паломничество" в закрытое Дивеево 15:48
Совет шейхов Ливии хочет открыть нефтяной счет в России 15:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
29.06.2020 17:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Курганской области третьи сутки тушат пожар на мусорном полигоне

Текст: Тимофей Борисов

В Курганской области третьи сутки не удается справиться с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов. По сообщению пресс-службы МЧС России пожар на свалке крупный. Огнем охвачено примерно 2 гектара из 35,5 всей свалки.

Фото: iStock
Гидрометцентр назвал регионы с наиболее высокими рисками лесных пожаров

На этот полигон свозят коммунальные отходы, среди которых может быть и потенциально опасный. Как известно люди выбрасывают старые батарейки, лампочки, аккумуляторы и прочие химически опасные вещи. Поэтому пожарные подразделения МЧС привлекли все имеющиеся силы и без перерыва продолжают проливку территории, во избежание возникновения новых очагов пожаров. Для ликвидации горящего мусора была задействована усиленная группировка сил.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем
Названа причина взрыва в многоэтажке в Москве
Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах
Как пандемия повлияла на оборот наркотиков в России и в мире
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством