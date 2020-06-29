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29.06.2020,  
10:30
Текст:  Антон Валагин

Российские корабли оснастят дронами с вертикальным взлетом

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Фонд перспективных исследований (ФПИ) работает над созданием беспилотников с коротким взлетом и посадкой для ВМФ России.

- Мы разрабатываем комплекс самолетного типа с возможностью вертикального взлета и посадки на палубу. Это очень интересная задача: беспилотник должен взлететь, выполнить задачу, вернуться и при боковом ветре сесть на движущийся корабль, который качают волны, - рассказал ТАСС глава Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Олег Мартьянов.

Фото: Минобороны РФ
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В рамках проекта проведен первый эксперимент для оценки возможности группового взлета и посадки на ограниченную площадку. В ближайшие дни фонд планирует следующее испытание, на котором протестируют алгоритмы автоматического взлета и посадки на палубу.

Облик дрона будет сформирован в течение двух месяцев, после чего начнется серьезная работа по его созданию. Беспилотниками вертикального взлета и посадки планируется оснастить уже существующие типы кораблей: корветы и ледоколы.

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