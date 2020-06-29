Русист из Австралии: Мои ученики хотят знать правду о войне

"Как вообще могла возникнуть идея фашизма? Это же ненормально? Разве люди не понимали, к чему это приведет? Правда, что все из-за денег? Гитлер был больной?..", - пересказывает вопросы своих учеников в своем эссе на XX Международный Пушкинский конкурс "РГ" "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" русист из Австралии Наталья Ермакова.

Педагог вспоминает, что в детстве для нее не было ничего страшнее слова "война". Ее ученики - полилингвы, впитывая генетическую память о самом значимом событии XX века, не остаются равнодушными и к истории Великой Отечественной войны, и к теме фашизма.

Дети с далекого Зеленого континента, чувствуют, что могут что-то упустить и вылететь из цепочки, связывающей с историей их народа. И обижаются, когда им отвечают, смягчая факты. Они хотят знать правду, понимая, что война из прошлого стала частью их будущего.

Учитель верит: автограф войны сохранился на уровне исторической памяти многих поколений.

"Мы смотрим отрывки из документальных фильмов, оставленных нам военными корреспондентами. Видим взрывы, танки, павших солдат", - пишет педагог. Школьники делятся историями своих семей. Например, правнучка командира космического корабля "Восход-2" Павла Беляева рассказывает, как тот учился на летчика во время войны и воевал на японском фронте.

Про фашизм австралийские школьники говорят: "Гитлер хотел завоевать весь мир! Он решил, что имеет право решать, кто будет жить, а кто должен умереть! Это настоящий геноцид!.." Наталья признается: когда затрагивается тема войны, связанная с историями их семей, ребята практически сами ведут урок. Ведь воспоминания, считает русист, всегда затрагивают больше, чем изучение голых фактов.

"И они чувствуют. Чувствуют боль детей, живших в то страшное время. Детей, которые должны были радоваться жизни, учиться, мечтать... А вместо этого, и это мои ученики очень точно отмечают в своих сочинениях, дети войны желали только, чтобы "было, что поесть завтра", "остаться в живых" и, чтобы "папа с войны вернулся"", - рассказывает Наталья.

Автограф войны - это, по словам педагога, соотнесение себя с людьми того времени. Поэтому она предложила ребятам порассуждать, что бы они сказали, оказавшись в прошлом, рядом с детьми войны.

"Спасибо, что не сдались и выжили", - был ответ. "Поэтому Девятого Мая, у вечного огня в городе Перт, все мы, бывшие жители разных стран и континентов, немножечко русские. Русские, которые победили фашизм!", - заключает русист.