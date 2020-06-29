Самолет А-50У научили командовать беспилотниками

Модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, который за характерную форму бортового локатора называют "грибом" или летающим радаром, сможет командовать в воздухе не только истребителями, бомбардировщиками и штурмовиками, но и беспилотниками.

"С помощью средств, которыми оснащены эти самолеты, происходит управление авиацией, управление средствами поражения. Сегодня мы работаем и активно решаем задачи управления беспилотниками с борта. Все это происходит в едином информационном пространстве", - сообщил в эфире телеканала "Звезда" генеральный конструктор концерна "Вега" Владимир Верба. Так он прокомментировал уникальные возможности А-50У, который принимал участие в парадном пролете над Красной площадью 24 июня.

Эта крылатая машина действительно не имеет аналогов. С помощью специального оборудования, главным из которого является радиотехнический комплекс "Шмель", она способна с большого расстояния обнаруживать и идентифицировать воздушные, морские и крупные наземные цели, передавать информацию на командные пункты и наводить самолеты для удара по найденным объектам. Если предшественник А-50У мог обмениваться данными в автоматическом режиме лишь с высотными перехватчиками МиГ-31, модернизированная версия крылатой машины готова передавать целеуказания любым самолетам фронтовой авиации, наземным системам ПВО и даже беспилотникам.

Усовершенствованием базовой версии летающего радара занимаются на предприятии имени Бериева в Таганроге. На самолет устанавливают радиотехнический комплекс с улучшенными характеристиками. За счет этого А-50У стал быстрее находить низколетящие и малозаметные цели, в том числе выполненные по технологии "стелс", а также крылатые ракеты и вертолеты. Кроме того, возросла устойчивость бортовой электроники "гриба" к средствам радиоэлектронной борьбы. На борту появилось место для дополнительного топлива. А у экипажа - пространство для отдыха и кухня.

По некоторым данным, ВКС России уже получили шесть модернизированных А-50У. Седьмой ожидают в следующем году. А еще на базе "пятидесятого" создают перспективный самолет радиолокационного дозора и наведения А-100. Есть информация, что новый летающий радар сможет обнаруживать и сопровождать до 300 целей на расстоянии 650 км и управлять 30 истребителями. При этом самолет будет находиться в воздухе до шести часов и сможет удаляться от своей базы на расстоянии в тысячу километров.