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Рубрика: Спорт

СМИ: "Барселона" уволит главного тренера Сетьена по окончании сезона

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA-EFE/CIRO FUSCO Фото: EPA-EFE/CIRO FUSCO
Фото: EPA-EFE/CIRO FUSCO

Руководство футбольного клуба "Барселона" намерено отправить в отставку главного тренера команды Энрике Сетьена после окончания сезона, сообщает goal.com.

Фото: EPA-EFE/STR
Месси не сможет бесплатно покинуть "Барселону"

По данным ресурса, окончательное решение еще не принято, но, скорее всего, 61-летний специалист будет уволен. Руководство "сине-гранатовых" недовольно игрой команды в этом сезоне.

Сетьен имеет шанс сохранить пост, если выиграет Лигу чемпионов и титула чемпиона Испании, отмечает издание. Пока "Барселона" отстает от мадридского "Реала" на два очка. В минувшем туре команда Сетьена не смогла на выезде одолеть "Сельту": матч завершился со счетом 2:2, а один из голов у соперников провел российский нападающий Федор Смолов.

Недовольство Сетьеном выражают и лидеры команды Лионель Месси и Жерар Пике. Их не устраивает тактика, а также высказывания тренера в СМИ.

Капитан "Сельты" подверг критике Смолова за игру против "Барселоны"

Сетьен пришел в "Барселону" в начале нынешнего года. Контракт специалиста истекает в конце июня 2022 года. В прессе сообщается, что Сетьена может сменить в должности бывший игрок каталонцев Хави, ныне возглавляющий катарский клуб "Аль-Садда".

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