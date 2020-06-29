СМИ: "Барселона" уволит главного тренера Сетьена по окончании сезона

Руководство футбольного клуба "Барселона" намерено отправить в отставку главного тренера команды Энрике Сетьена после окончания сезона, сообщает goal.com.

По данным ресурса, окончательное решение еще не принято, но, скорее всего, 61-летний специалист будет уволен. Руководство "сине-гранатовых" недовольно игрой команды в этом сезоне.

Сетьен имеет шанс сохранить пост, если выиграет Лигу чемпионов и титула чемпиона Испании, отмечает издание. Пока "Барселона" отстает от мадридского "Реала" на два очка. В минувшем туре команда Сетьена не смогла на выезде одолеть "Сельту": матч завершился со счетом 2:2, а один из голов у соперников провел российский нападающий Федор Смолов.

Недовольство Сетьеном выражают и лидеры команды Лионель Месси и Жерар Пике. Их не устраивает тактика, а также высказывания тренера в СМИ.

Сетьен пришел в "Барселону" в начале нынешнего года. Контракт специалиста истекает в конце июня 2022 года. В прессе сообщается, что Сетьена может сменить в должности бывший игрок каталонцев Хави, ныне возглавляющий катарский клуб "Аль-Садда".