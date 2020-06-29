Татьяна Москалькова проголосовала по поправкам в Конституцию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приняла участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Омбудсмен голосовала на избирательном участке на территории Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

- На мой взгляд, сегодня поправки в Конституцию поднимают на более высокий уровень вопросы социальных гарантий, вопросы укрепления морально-нравственного стержня, формы государства, дают возможность для прогрессивного развития, - сказала Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, важными являются поправки, связанные с индексацией пенсий и повышением гарантий трудовых прав граждан.

- Поскольку ко мне как к Уполномоченному по правам человека больше всего обращений приходит именно социального характера, связанного с трудоустройством, низким заработком, с условиями жизни, мне кажутся очень важными поправки, связанные с индексацией пенсий, с определенной гарантией по заработной плате, - отметила Татьяна Москалькова.

Российскому омбудсмену пришло 400 обращений от граждан, связанных с голосованием, и около 500 звонков на "горячую линию"

- Люди интересовались, не везде могли получить информацию, где расположен их участок, куда им приходить, они не понимали, как можно зарегистрироваться в Москве по электронной сети, чтобы проголосовать. Наши сотрудники были вооружены, чтобы рассказать о том, как найти портал госуслуг, как заполнить эту форму, - добавила Москалькова.