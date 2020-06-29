Распоряжение администрации Томской области от 25 июня 2020 года № 410-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра"

В целях реализации пункта 8 Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше":

1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра "О введении режима функционирования "повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области" изменение, изложив пункт 10 в следующей редакции:

"10. Лицам в возрасте 65 лет и старше в периоды:

с 15 июня по 28 июня 2020 г.,

с 29 июня по 12 июля 2020 г.

соблюдать режим самоизоляции, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте, по решению работодателя, является критически важным для обеспечения деятельности указанных организаций, а также с учетом пункта 9 настоящего распоряжения.".

2. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин







