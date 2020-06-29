В России отменили временное декларирование древесины

В России отменено временное таможенное декларирование древесины. Вступило в силу постановление правительства. Это не позволит скрыть объемы реально вывозимых из страны лесоматериалов.

Решение касается вывоза с территории ЕАЭС товаров, классифицируемых в группе 44 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (древесина и изделия из нее).

Постановление Правительства прекращает практику подачи временной таможенной декларации на товары, предусмотренной частью 1 статьи 102 Федерального закона. Такое допускается, если при вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в отношении отдельных товаров не могут быть представлены точные сведения об их количестве и (или) таможенной стоимости. Однако, исходя из свойств лесоматериалов, экспортеры всегда обладают полной информацией о количестве вывозимых лесоматериалов и их таможенной стоимости.

Практика правоприменения норм законодательства показывает, что без проведения фактического контроля таможенным органам затруднительно определить точное количество вывезенного товара, заявленного в ВДТ, убывающего отдельными партиями в разное время. При выявлении фактов несоответствия объема декларируемого у декларанта была возможность скорректировать объем вывоза последующими товарными партиями и избежать привлечения к ответственности. Документ убирает этот правовой барьер, обеспечивает прозрачную систему декларирования объемов экспортируемых лесоматериалов и уплату соответствующих таможенных пошлин в полном объеме.

"Постановление правительства является одним из составляющих комплекса мер по обеспечению контроля за оборотом древесины. Мы ведем последовательную работу по обелению рынка, шаг за шагом ликвидируя правовые пробелы и "лазейки", которые создают непрозрачную систему отношений внутри лесного комплекса. Реализация постановления не позволит в дальнейшем использовать временное декларирование и его последующую корректировку, чтобы скрыть объемы реально вывозимых из страны лесоматериалов", - отметила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.