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Рубрика: Общество

В США умер конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина

Текст: Наталия Ячменникова

Ушел из жизни ученый и ведущий конструктор двигателей для семейства легендарной советской баллистической ракеты Р-7 (на базе которой были созданы ракеты-носители "Восток", "Восход", "Союз") Анатолий Дарон. Ему было 94 года.

Об этом сообщили в НПО "Энергомаш", где Дарон работал почти 50 лет. "24 июня 2020 года ушел из жизни выдающийся ученый, конструктор, многие годы проработавший в НПО "Энергомаш", Анатолий Давидович Дарон. Анатолий Давидович скончался в США, где жил с 1998 года с семьей, в результате обострения многолетнего недуга - сердечно-почечной недостаточности", - говорится в сообщении.

Анатолий Дарон пришел в ОКБ-456 (сейчас - НПО "Энергомаш") практически сразу после окончания МАИ. Прошел путь от инженера-конструктора до начальника отдела, ведущего конструктора. Он внес большой вклад в разработку первых экспериментальных камер КС-50 и ЭД-140, был ведущим конструктором при разработке жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) РД-107 и РД-108 для семейства ракеты Р-7, а также ЖРД РД-270 для ракет-носителей УР-700.

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