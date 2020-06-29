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29.06.2020 16:36
Рубрика: В мире

В Великобритании осквернили музей Диккенса

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Музей британского писателя Чарльза Диккенса в городе Бродстейрс, Кент был осквернен вандалами, которые написали черным маркером на белой стене дома "Диккенс - расист", а также замазали название улицы Диккенса. Об этом сообщают британские СМИ.

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Дом в Бродстейрсе послужил прообразом для дома Бетси Тортвуд из романа "Дэвид Копперфильд" (сам роман также был написан в Бройдстерсе, популярном в 19 веке среди лондонцев морском курорте).

Полиция проводит расследование инцидента.

Местные жители потрясены случившимся и не понимают, почему вдруг Диккенс, который во всех своих произведениях выступал в защиту угнетенных и обездоленных, стал "расистом".

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Между тем сторонники движения BlackLivesMatter указывают, что Диккенс положительно относился к Британской Империи и одобрял ее колониальную политику.

Ранее протестующие в Британии измазали черной краской памятник Уинстону Черчиллю в центре Лондона. В Бристоле снесли и скинули в море статую парламентария и работорговца 17 века Эдварда Колстона.

Власти Великобритании назвали осквернение памятников "позорными поступками".

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