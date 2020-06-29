Военных водолазов вооружат лазером

Для военных водолазов разработали новейший лазерный резак. Его покажут на форуме "Армия-2020", который пройдет с 23 по 28 августа в парке "Патриот".

С помощью новой разработки водолазы смогут работать на глубинах до 60 метров, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Речь идет о ручной лазерной газодинамической резке металлических конструкций и изделий из композитных материалов.

Но глубина применения лазерного резака может быть увеличена и до 600 метров при использовании телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. Суть разработки в том, что устройство непрерывно режет конструкции без использования и замены электродов. Таким образом, под водой не будет электрического тока, как при электродуговой резке, что повысит безопасность операций.

Новая инновационная разработка будет интересна не только Вооруженным силам РФ. Лазерный резак можно использовать и в гражданских отраслях - при аварийно-спасательных и подводно-технических работах.