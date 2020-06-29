Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
29.06.2020,  
10:20
Текст:  Светлана Цыганкова

Военных водолазов вооружат лазером

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Для военных водолазов разработали новейший лазерный резак. Его покажут на форуме "Армия-2020", который пройдет с 23 по 28 августа в парке "Патриот".

Фото: Минобороны РФ
Атомную подлодку "Казань" передадут ВМФ в 2020 году

С помощью новой разработки водолазы смогут работать на глубинах до 60 метров, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Речь идет о ручной лазерной газодинамической резке металлических конструкций и изделий из композитных материалов.

Но глубина применения лазерного резака может быть увеличена и до 600 метров при использовании телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. Суть разработки в том, что устройство непрерывно режет конструкции без использования и замены электродов. Таким образом, под водой не будет электрического тока, как при электродуговой резке, что повысит безопасность операций.

Новая инновационная разработка будет интересна не только Вооруженным силам РФ. Лазерный резак можно использовать и в гражданских отраслях - при аварийно-спасательных и подводно-технических работах.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: ТАСС
Чайка и брезент: что стало причиной восстания на броненосце "Потемкин" 27.06.2020
Вертолет Ми-24П модернизируют до уровня машин нового поколения 26.06.2020
Военные самолеты получат новый комплекс защиты от зенитных ракет 26.06.2020
ВМФ России
Подлодка "Петропавловск-Камчатский" выполнила погружение на 190 метров 23.06.2020
Палубный истребитель МиГ-29К совершил первый полет 32 года назад 23.06.2020
водолазы
Водолазы СФ испытают новое оборудование в Арктике 30.01.2020
Новый отряд по борьбе с морскими диверсантами создан на Северном флоте 04.02.2019