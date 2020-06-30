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30 июня 2020 г.

Распоряжение губернатора Амурской области от 30 июня 2020 года № 145-p "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Дата подписания 30 июня 2020 г.
Опубликован 30 июня 2020 г.

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 26.06.2020 № 143-р) следующие изменения:

1) в пункте 8:

а) в абзаце втором слова "до 12.07.2020 (включительно)" заменить словами "до 14.07.2020 (включительно)";

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать работающим гражданам Российской Федерации в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях (с учетом положений пункта 9 настоящего распоряжения) с 15.06.2020 по 22.06.2020, с 23.06.2020 по 29.06.2020, с 30.06.2020 по 07.07.2020, с 08.07.2020 по 14.07.2020 (включительно).";

2) пункт 9 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) участия в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.";

3) подпункт 8 пункта 11 изложить в следующей редакции:

"8) помещение в обсерватор и медицинское наблюдение за работниками, привлекаемыми вахтовым методом и на сезонные работы из других регионов Российской Федерации, в течение 14 календарных дней со дня такого прибытия, если иное не установлено органами Роспотребнадзора. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья у таких работников незамедлительно обращаться за оказанием им медицинской помощи по месту пребывания без посещения медицинских организаций.".

В.А.Орлов



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