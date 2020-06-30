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30 июня 2020 г.

Распоряжение правительства Челябинской области от 29 июня 2020 года № 463-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп"

Дата подписания 29 июня 2020 г.
Опубликован 30 июня 2020 г.
Вступает в силу 29 июня 2020 г.

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.; 23 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 2020 г.; 12 мая 2020 г.; 25 мая 2020 г.; 29 мая 2020 г.; 31 мая 2020 г.; 11 июня 2020 г.; 29 июня 2020 г.) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Ограничение, установленное настоящим подпунктом, не распространяется на работу открытой территории зоопарков в части их посещения гражданами для осмотра экспозиций с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

2) в пункте 5:

абзац первый подпункта 1 дополнить словами ", а также оказания услуг организациями общественного питания, предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе и на летних открытых верандах) при условии соблюдения методических рекомендаций Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека";

в подпункте 3 слова "фитнес-центров," исключить;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Приостановить до особого распоряжения посещение обучающимися общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций (за исключением посещений обучающимися образовательных организаций в целях прохождения государственной итоговой и промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям среднего профессионального образования с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации, а также объектов вне образовательной организации в целях прохождения производственной практики или практических занятий), организаций дополнительного и дополнительного профессионального образования, организаций, осуществляющих спортивную подготовку (за исключением их посещения в целях спортивной подготовки на открытом воздухе, а также организации и проведения тренировочных мероприятий, проводимых на тренировочных базах профессиональными спортивными клубами, в том числе по командным игровым видам спорта), с обеспечением реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией.

Тренировочные мероприятия, указанные в абзаце первом настоящего пункта, проводятся с учетом методических рекомендаций Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер



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