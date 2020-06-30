Глава РСПП: Будущее за независимой оценкой квалификации работников

Работодателям сейчас часто приходится нанимать персонал без физического контакта с соискателем, в этой ситуации особое значение приобретает система независимой оценки квалификаций работников, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, выступая на круглом столе "Управляем квалификациями - моделируем будущее" в рамках Международного форума Неделя российского бизнеса.

"Эффективное управление нуждается в учете качества подготовки персонала, в том числе по независимой оценке, - добавил глава РСПП. - Сейчас очень важно признание независимой оценки квалификации. Соответственно, и спрос на независимую оценку профессиональной квалификации должен сильно повыситься".

Александр Шохин предрек рост рынку независимой оценки квалификаций.

"Сейчас меняется роль HR-специалистов, они должны развернуться к персоналу, дать всему персоналу инструменты для повышения квалификации, - добавил Александр Шохин. Кризис ведь несет не только риски, это еще и возможности для развития. Вот такими возможностями сейчас и надо воспользоваться. Ведь активизация работы с человеческим потенциалом - это факторы повышения производительности и эффективности работы".