Ирина Апексимова: Проголосовать по поправкам к Конституции необходимо каждому

Директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова рассказала, что проголосовала за принятие поправок к Конституции дистанционно. Процесс оказался простым и никаких сложностей не возникло. Апексимова подчеркнула, что ей ближе поправка, касающаяся культуры и ее статуса достояния, охраняемого государством.

"Я вообще не понимаю позицию тех, кто не хочет голосовать. Мне кажется, люди в любом случае должны проголосовать - кто как считает нужным. А неучастие - это позиция улитки, которая прячется в своей раковине и принимает любое решение, принятое другими", - цитирует Апексимову "КП".