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Рубрика: Общество

Историки России выступили за взвешенную позицию по статусу музея Айя София

Текст: Елена Новоселова

Российское историческое общество обратилось к турецким коллегам с призывом занять взвешенную позицию по вопросу о статусе музея Айя София в Стамбуле.

Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
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"Поддерживаем усилия всех конструктивных сил, направленные на сохранение этого уникального памятника и обеспечение равного доступа к нему", - сказано в официальном заявлении РИО.

Напомним, что Государственный совет Турции, как сообщало агентство ТАСС, не исключал возможности превращения музея в мечеть. Российские историки внимательно следят за развитием ситуации, развернувшейся вокруг Айя София. По их словам, возможное изменение статуса этого памятника вызывает глубокую обеспокоенность научного и музейного сообщества во многих странах мира.

На протяжении своей истории Святая София являлась важным символом как в христианской, так и в исламской традиции. "Юстинианова базилика была возведена византийскими зодчими в 537 году - на фундаменте еще более древнего христианского святилища. Собор Святой Софии приобрел сакральное значение в культуре всех православных государств, чья духовность в той или иной степени восходит к наследию Византии", - отмечается в заявлении. После падения Византийской империи в 1453 году собор был обращен в мечеть, став значимой мусульманской святыней.

А в 1934 году было принято решение о придании Айя Софии статуса музея, что позволило обеспечить равную степень сохранности как мусульманских, так и христианских элементов ее убранства, включая уникальные византийские мозаики и фрески.

С 1985 году этот памятник был включен в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО - как достояние всего человечества, обладающее колоссальным историко-культурным значением. Сегодня Айя София открыта для туристов и исследователей.

Справка "РГ"

По преданию, именно в этом храме приняла крещение равноапостольная княгиня Ольга - первая правительница Руси, проповедовавшая христианство среди своих подданных.

Общество История Российско-турецкие отношения

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