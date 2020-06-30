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Рубрика: Экономика

Курс евро впервые за две недели поднялся выше 80 рублей

Текст: Игорь Зубков

Курс евро на Московской бирже во вторник вырос на 1,37 руб., впервые за последние две недели поднявшись выше 80 руб. На 18:37 мск евро торговался по 80,08 руб., доллар - 71,2 руб. (+1,2 руб. к открытию).

Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

Ослабление рубля связано с коррекцией цен на нефть и ростом числа зараженных COVID-19 в США, Индии и странах Латинской Америки.

Риски новой волны карантинных ограничений (теперь они не исключаются и раньше осени) в разных странах снижают интерес инвесторов к риску, в частности, к рублевым активам.

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