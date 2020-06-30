Курс евро впервые за две недели поднялся выше 80 рублей

Курс евро на Московской бирже во вторник вырос на 1,37 руб., впервые за последние две недели поднявшись выше 80 руб. На 18:37 мск евро торговался по 80,08 руб., доллар - 71,2 руб. (+1,2 руб. к открытию).

Ослабление рубля связано с коррекцией цен на нефть и ростом числа зараженных COVID-19 в США, Индии и странах Латинской Америки.

Риски новой волны карантинных ограничений (теперь они не исключаются и раньше осени) в разных странах снижают интерес инвесторов к риску, в частности, к рублевым активам.