Постановление правительства Ленинградской области от 30 июня 2020 года № 478 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" следующие изменения:

абзац седьмой пункта 1.27 изложить в следующей редакции:

"Запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных разделами "Массовые мероприятия" и "Мероприятия, организованные органами местного самоуправления Ленинградской области в целях участия населения в осуществлении местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" приложения 2 к настоящему постановлению. Запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий, за исключением спортивных соревнований для видов спорта с размером команды не более двух человек, с количеством участников до 150 человек, при условии не более 10 процентов заполняемости трибун на открытом воздухе.";

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

строку 20 изложить в следующей редакции:

20. | Предприятия общественного питания | Деятельность разрешена исключительно в летних кафе и на террасах (с использованием выносных столов) при условии использования до 50 проц, посадочных мест (расстояние между столами не менее 1,5 м, заполняемость не более 50 проц, посадочных мест за столом) и при условии обработки посуды в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов либо использования одноразовой посуды | Деятельность разрешена исключительно в летних кафе и на террасах (с использованием выносных столов) при условии использования до 50 проц, посадочных мест (расстояние между столами не менее 1,5 м, заполняемость не более 50 проц, посадочных мест за столом) и при условии обработки посуды в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов либо использования одноразовой посуды | Деятельность разрешена при условии использования до 50 проц, посадочных мест (расстояние между столами не менее 1,5 м, заполняемость не более 50 проц, посадочных мест за столом) и при условии обработки посуды в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов либо использования одноразовой посуды";

строки 24 и 25 изложить в следующей редакции:

24. | Бани | Деятельность запрещена, за исключением населенных пунктов с отсутствием централизованного горячего водоснабжения при условии согласования с органами местного самоуправления | Деятельность разрешена | Деятельность разрешена

25. | Массовые мероприятия | Запрещается | Запрещается | Разрешается при применении средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы), соблюдении социальной дистанции 1,5 м с участием на открытом воздухе не более 100 человек, а в помещении - количество человек должно составлять не более одного человека на 4 кв. м и не более 100 человек в общем";

строку 27 изложить в следующей редакции:

27. | Транспортные экскурсионные перевозки | Деятельность разрешена при условии проведения дезинфекции внутренних и внешних поверхностей транспорта и при условии использования до 50 проц, посадочных мест (через одно), но не более 20 человек в транспортном средстве | Деятельность разрешена при условии проведения дезинфекции внутренних и внешних поверхностей транспорта и при условии использования до 50 проц, посадочных мест (через одно), но не более 20 человек в транспортном средстве | Деятельность разрешена при условии проведения дезинфекции внутренних и внешних поверхностей транспорта и при условии использования до 50 проц, посадочных мест (через одно), но не более 20 человек в транспортном средстве";

дополнить строкой 28 следующего содержания:

28. | Показ фильмов, проведение концертов на открытых площадках зрителям, размещенным исключительно в автомобилях | Деятельность разрешена при условии согласования с органами местного самоуправления | Деятельность разрешена при условии согласования с органами местного самоуправления | Деятельность разрешена при условии согласования с органами местного самоуправления".

приложение 4 (Региональный план поэтапного снятия ограничительных мероприятий, действующих в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом Методических рекомендаций Роспотребнадзора от 8 мая 2020 года MP 3.1.0178-20) изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко.





Приложение к постановлению Правительства Ленинградской области от 30 июня 2020 года № 478

Приложение 4 к постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277

Региональный план поэтапного снятия ограничительных мероприятий, действующих в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом Методических рекомендаций Роспотребнадзора от 8 мая 2020 года МР 3.1.0178-20

Смотрите приложение к настоящему постановлению







