Майская публикация "Родины" задела читателей за живое

Знаменитая песня Андрея Эшпая на стихи Евгения Винокурова "Москвичи" стала отправной точкой журналистского расследования "Родины". Нам удалось восстановить фронтовой путь пятерых Сергеев с Малой Бронной и Виктора с Моховой. Разыскать их родственников пока не удалось. Но мы продолжаем расследование, ведь нас активно поддержали читатели.

Вот типичное письмо - от Олега Витальевича Зенова: "Добрый день. Песня знатная. Когда бывал на этих улицах, возникало желание найти девушку, мать погибших Сережки и Витьки и помочь чем-то. У меня отец учился в селе Моховом Орловской области и в шутку говорил, что он и есть Витька с Моховой. А почему только молодые попали в статью? Возможно, Сережки и Витьки с этих улиц воевали и в довольно почтенном возрасте..."

Крохотную зацепку дало письмо москвички Елены Сапрыкиной:

"Я училась в школе-новостройке в Строгине. Эта школа была открыта в 1984 году, и ей по просьбе известных выпускников арбатской школы N 69, которую в 1942 году закрыли и переоборудовали под госпиталь, присвоили старый номер. Среди выпускников арбатской школы были поэт Булат Окуджава и композитор Андрей Эшпай. Через год они с другими оставшимися в живых выпускниками приехали к нам на открытие мемориальной доски погибшим учителям и ученикам.

На той встрече звучало, что Витька и Сережка тоже учились в школе N 69 на Арбате. Их имена вы увидите на мемориальной доске. А автор этой песни Андрей Эшпай часто был в их компании..."

Увы, мы с заместителем директора по воспитательной работе Диной Евгеньевной Степановой не нашли подтверждения этой красивой легенде. На мемориальной доске есть имя Виктора Алешина, но нет ни одного Сергея.

- Андрей Яковлевич Эшпай действительно выпускник арбатской школы N 69, продолжателем истории которой стала наша школа, - говорит Дина Евгеньевна. - Он даже гимн нашей школы написал. Но то, что он рассказывал о прототипах песни Сережке и Витьке, как о наших учениках, ничем не подтверждается. Скорее всего, он просто говорил о своей песне, а детское воображение дорисовало...

Поиск тех, кто знал Сергеев с Малой Бронной и Викторов с Моховой, продолжается. Пишите нам на электронный адрес: emelss@mail.ru, звоните: 89039694901.