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1 июля 2020 г. 10:30
"Родина"
Текст: Сергей Емельянов
Родина - № 7(720)

"Сережка и Витька учились в нашей школе!"

Майская публикация "Родины" задела читателей за живое
Знаменитая песня Андрея Эшпая на стихи Евгения Винокурова "Москвичи" стала отправной точкой журналистского расследования "Родины". Нам удалось восстановить фронтовой путь пятерых Сергеев с Малой Бронной и Виктора с Моховой. Разыскать их родственников пока не удалось. Но мы продолжаем расследование, ведь нас активно поддержали читатели.
Виктор Алешин - первый в списке фронтовиков московской школы N69.
Виктор Алешин - первый в списке фронтовиков московской школы N69.

Вот типичное письмо - от Олега Витальевича Зенова: "Добрый день. Песня знатная. Когда бывал на этих улицах, возникало желание найти девушку, мать погибших Сережки и Витьки и помочь чем-то. У меня отец учился в селе Моховом Орловской области и в шутку говорил, что он и есть Витька с Моховой. А почему только молодые попали в статью? Возможно, Сережки и Витьки с этих улиц воевали и в довольно почтенном возрасте..."
Серёжки с Малой Бронной и Витьки с Моховой

Крохотную зацепку дало письмо москвички Елены Сапрыкиной:

"Я училась в школе-новостройке в Строгине. Эта школа была открыта в 1984 году, и ей по просьбе известных выпускников арбатской школы N 69, которую в 1942 году закрыли и переоборудовали под госпиталь, присвоили старый номер. Среди выпускников арбатской школы были поэт Булат Окуджава и композитор Андрей Эшпай. Через год они с другими оставшимися в живых выпускниками приехали к нам на открытие мемориальной доски погибшим учителям и ученикам.

На той встрече звучало, что Витька и Сережка тоже учились в школе N 69 на Арбате. Их имена вы увидите на мемориальной доске. А автор этой песни Андрей Эшпай часто был в их компании..."
Эта песня написана в ночь с 16 на 17 октября 1941 года в школе на Малой Бронной

Увы, мы с заместителем директора по воспитательной работе Диной Евгеньевной Степановой не нашли подтверждения этой красивой легенде. На мемориальной доске есть имя Виктора Алешина, но нет ни одного Сергея.

- Андрей Яковлевич Эшпай действительно выпускник арбатской школы N 69, продолжателем истории которой стала наша школа, - говорит Дина Евгеньевна. - Он даже гимн нашей школы написал. Но то, что он рассказывал о прототипах песни Сережке и Витьке, как о наших учениках, ничем не подтверждается. Скорее всего, он просто говорил о своей песне, а детское воображение дорисовало...

Поиск тех, кто знал Сергеев с Малой Бронной и Викторов с Моховой, продолжается. Пишите нам на электронный адрес: emelss@mail.ru, звоните: 89039694901.

Добровольцы. Июнь 1941 года.
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