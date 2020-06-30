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30 июня 2020 г.

Указ главы Республики Марий Эл от 29 июня 2020 года № 133 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

Дата подписания 29 июня 2020 г.
Опубликован 30 июня 2020 г.

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г., №27032020020011, 30 марта 2020 г., №30032020020012, 3 апреля 2020 г., №03042020020013, 15 апреля 2020 г., № 15042020020016, 16 апреля 2020 г., № 16042020020017, 20 апреля 2020 г., №20042020020018, 29 апреля 2020 г., №29042020020021, 8 мая 2020 г., № 08052020020023, 29 мая 2020 г., №29052020020031, 20 июня 2020 г., №20062020020033) следующие изменения:

а) в пункте 1 слова "до 29 июня 2020 г." заменить словами "до 17 июля 2020 г.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Установить, что на территории Республики Марий Эл до 17 июля 2020 г. включительно не допускается проведение публичных, спортивных, физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан

Данное ограничение не распространяется на правоотношения, связанные с подготовкой и проведением выборов и референдумов в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах, в том числе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, мероприятий по выдвижению кандидатов избирательными объединениями или в порядке самовыдвижения и последующему сбору подписей в поддержку кандидатов, за исключением агитационных мероприятий с очным присутствием граждан, при этом указанные мероприятия должны быть проведены в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

в) в пункте 3 слова "до 29 июня 2020 г." заменить словами "до 17 июля 2020 г.";

г) в абзаце первом пункта 4 слова "до 29 июня 2020 г." заменить словами "до 17 июля 2020 г.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев



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