Указ губернатора Нижегородской области от 29 июня 2020 года № 111 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:
1.1. Подпункт "а" пункта 3.1 признать утратившим силу.
1.2. В пункте 3.5:
а) подпункт "в" после слов "дополнительного образования" дополнить словами ", организациями, осуществляющими спортивную подготовку";
б) подпункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) работа организаций дополнительного образования, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, с очным присутствием занимающихся (обучающихся) в количестве до 3 человек в закрытых помещениях и до 7 человек на открытых площадках с учетом соблюдения дистанции, установленной пунктом 4.3 настоящего Указа;".
1.3. Подпункт "в" пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
"в) работа организаций дополнительного образования, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, с очным присутствием занимающихся (обучающихся) в количестве до 7 человек в закрытых помещениях и до 15 человек на открытых площадках с учетом соблюдения дистанции, установленной пунктом 4.3 настоящего Указа.".
1.4. Абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Лицам в возрасте старше 65 лет, лицам, имеющим хронические заболевания, а также беременным женщинам необходимо соблюдать режим самоизоляции, предусматривающий полный запрет на оставление места проживания (пребывания). При этом в целях оформления листков нетрудоспособности, периодами, в течение которых лицам в возрасте старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции, считать с 15 по 28 июня 2020 г. и с 29 июня по 12 июля 2020 г.".
1.5. В пункте 4.6 слово "самоизоляции" заменить словом "изоляции".
1.6. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Мероприятия, проведение которых обусловлено необходимостью соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области, проводятся преимущественно дистанционным способом с использованием видеоконференцсвязи (при наличии технической возможности).
В случае невозможности проведения указанных мероприятий дистанционным способом, они проводятся при соблюдении требований, установленных пунктом 5.1 настоящего Указа, а также с ограничением одновременного присутствия в помещении количества участников из расчета 1 человек на 10 кв.м, площади помещения, в котором проводится соответствующее мероприятие.".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией