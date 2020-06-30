Указ губернатора Нижегородской области от 29 июня 2020 года № 111 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Подпункт "а" пункта 3.1 признать утратившим силу.

1.2. В пункте 3.5:

а) подпункт "в" после слов "дополнительного образования" дополнить словами ", организациями, осуществляющими спортивную подготовку";

б) подпункт "д" изложить в следующей редакции:

"д) работа организаций дополнительного образования, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, с очным присутствием занимающихся (обучающихся) в количестве до 3 человек в закрытых помещениях и до 7 человек на открытых площадках с учетом соблюдения дистанции, установленной пунктом 4.3 настоящего Указа;".

1.3. Подпункт "в" пункта 3.6 изложить в следующей редакции:

"в) работа организаций дополнительного образования, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, с очным присутствием занимающихся (обучающихся) в количестве до 7 человек в закрытых помещениях и до 15 человек на открытых площадках с учетом соблюдения дистанции, установленной пунктом 4.3 настоящего Указа.".

1.4. Абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

"4.2. Лицам в возрасте старше 65 лет, лицам, имеющим хронические заболевания, а также беременным женщинам необходимо соблюдать режим самоизоляции, предусматривающий полный запрет на оставление места проживания (пребывания). При этом в целях оформления листков нетрудоспособности, периодами, в течение которых лицам в возрасте старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции, считать с 15 по 28 июня 2020 г. и с 29 июня по 12 июля 2020 г.".

1.5. В пункте 4.6 слово "самоизоляции" заменить словом "изоляции".

1.6. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Мероприятия, проведение которых обусловлено необходимостью соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области, проводятся преимущественно дистанционным способом с использованием видеоконференцсвязи (при наличии технической возможности).

В случае невозможности проведения указанных мероприятий дистанционным способом, они проводятся при соблюдении требований, установленных пунктом 5.1 настоящего Указа, а также с ограничением одновременного присутствия в помещении количества участников из расчета 1 человек на 10 кв.м, площади помещения, в котором проводится соответствующее мероприятие.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







