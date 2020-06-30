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30 июня 2020 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 30 июня 2020 года № 122 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Дата подписания 30 июня 2020 г.
Опубликован 30 июня 2020 г.

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 19.06.2020 № 58-00-05/8-5108-2020 "О согласовании проекта НПА Губернатора Пензенской области", постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. В пункте 3:

1.1.1. в подпункте 3.1 слова "по 30.06.2020 включительно" заменить словами "по 12.07.2020 включительно";

1.1.2. в абзацах первом, втором подпункта 3.5 слова "по 30 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 12 июля 2020 года включительно";

1.1.3. в абзаце первом подпункта 3.6 слова "по 30 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 12 июля 2020 года включительно";

1.1.4. в подпункте 3.7 слова "по 30 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 12 июля 2020 года включительно";

1.1.5. в подпункте 3.8 слова "по 30 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 12 июля 2020 года включительно";

1.1.6. в абзаце третьем подпункта 3.10 слова "по 30.06.2020 включительно" заменить словами "по 12.07.2020 включительно";

1.1.7. в абзаце первом подпункта 3.11 слова "по 30 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 12 июля 2020 года включительно";

1.1.8. в подпункте 3.12.5 слова "по 30.06.2020 включительно" заменить словами "по 12.07.2020 включительно".

1.1.9. в подпункте 3.13 слова "по 30.06.2020 включительно" заменить словами "по 12.07.2020 включительно".

1.2. В подпункте 10.5 пункта 10 слова "по 30.06.2020 включительно" заменить словами "по 12.07.2020 включительно".

1.3. В пункте 21 слова "по 30.06.2020 включительно" заменить словами "по 12.07.2020 включительно".

1.4. В абзаце втором подпункта 25.2.1 пункта 25 после слов "непродовольственными товарами" дополнить словами ", в том числе расположенных в торговых центрах,".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев



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