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30 июня 2020 г.

Постановление губернатора Приморского края от 30 июня 2020 года № 94-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

Дата подписания 30 июня 2020 г.
Опубликован 30 июня 2020 г.

На основании Устава Приморского края постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54-пг, от 10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от 26 мая 2020 года № 72-пг, от 29 мая 2020 года № 75-пг, от 3 июня 2020 года № 78-пг, от 4 июня 2020 года № 80-пг, от 5 июня 2020 года № 82-пг, от 9 июня 2020 года № 84-пг, от 14 июня 2020 года № 85-пг, от 18 июня 2020 года № 87-пг, от 23 июня 2020 года № 89-пг, от 26 июня 2020 года № 91-пг) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1:

заменить слова "по 30 июня 2020 года" словами "по 15 июля 2020 года";

в абзаце втором:

дополнить после слова "спортивных" словами "(за исключением проведения в спортивных сооружениях тренировочных мероприятий спортивных команд по игровым видам спорта)";

исключить слово "выставочных,", слово "музеях,";

1.2. Дополнить абзац первый пункта 3 после слова "включительно" словами ", со 2 июля 2020 года по 15 июля 2020 года включительно".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко



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