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30.06.2020 19:14
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Создан первый жидкий протез сетчатки

Текст: Ольга Орлова

Ученые из научно-исследовательского центра в Генуе создали искусственный жидкий протез сетчатки, который может устранить побочные эффекты целого ряда глазных заболеваний. Результаты исследования публикует журнал Nature Nanotechnology.

Повреждение сетчатки глаза - главная причина слепоты. Дистрофия сетчатки зачастую наследственное заболевание, кроме того, дегенерация органа зрения - неизбежный удел возрастных пациентов.

Фото: pixabay.com
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Для спасения их качества жизни ученые разрабатывают ретинальные протезы, стимулирующие внутреннюю сеть сетчатки. Но эти протезы далеки от совершенства: они не обладают чувствительностью к свету, не имеют высокого разрешения и требуют дополнительной проводки или внешних камер. Если раньше попытки создать искусственную сетчатку глаза ограничивались твердыми органическими полупроводниковыми материалами, то новая разработка представляет собой инновационное решение проблемы.

Новый протез сетчатки состоит из водного компонента с фотоактивными полимерными наночастицами. Именно они заменяют поврежденные фоторецепторы. Жидкий протез обеспечивает быструю и менее травмирующую операцию.

Эксперимент на крысах показал, что наночастицы опосредуют вызванную светом стимуляцию нейронов сетчатки и устойчиво сохраняют зрительные функции.

Они распространяется по всему субретинальному пространству и способствуют светозависимой активации сохраненных внутренних нейронов сетчатки, восстанавливая их зрительные реакции. В результате фоторецепторы начинают работать как у здорового человека.

Общество Наука

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