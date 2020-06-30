В Белгороде задержан подозреваемый в двойном убийстве

В Белгороде задержан подозреваемый в убийстве мужчины и женщины: их тела были обнаружены в одной из городских квартир, сообщили в СУ СКР по региону. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, двое мужчин и женщина распивали спиртное, и между мужчинами завязался спор на почве ревности. Один из них в пылу ссоры схватил кухонный нож и ударил им мужчину и женщину, те скончались от полученных травм.

- В настоящее время в суд подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельства произошедшего, - отметили в СУ СКР по региону. - Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.