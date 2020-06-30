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30.06.2020,  
12:43
Текст:  Светлана Цыганкова

Военнослужащие ЗВО с боем форсировали реку на танках и БМП-2

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Танкисты Западного военного округа под огнем условного противника форсировали реку и захватили плацдарм на танках Т-80У и боевых машинах пехоты БМП-2. Учение проходило в Кантемировской дивизии на подмосковном полигоне "Головеньки".

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Главную задачу, которую поставили перед военнослужащими - преодоление водного препятствия по дну они выполнили не только профессионально, но и красиво. А задача была нелегкая. Особенность форсирования в том, что механики ведут 46-тонный танк в нулевой видимости и ориентируются на собственный опыт, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Не менее сложная задача была и у экипажей боевых машин пехоты БМП-2. Они преодолевали реку на плаву, а еще поддерживали танки огнем пушек калибра 30 миллиметров. При водной переправе, по легенде учений, одна машина получила повреждения. Через две минуты на место прибыл плавающий транспортер ПТС-2, он отбуксировал бронемашину. Экипаж эвакуировала группа водолазов на десантной лодке ДЛ-10.

В учениях были задействованы более 300 военнослужащих и свыше 70 единиц техники Кантемировской танковой дивизии.

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Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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