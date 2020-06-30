Село в Бурятии закрыли из-за вспышки COVID-19 после шаманского обряда

Въезд и выезд в село Шалуты в Тункинском районе Бурятии решили ограничить из-за вспышки коронавирусной инфекции у местных жителей. Для того, чтобы максимально изолировать опасный населенный пункт, его даже окопали двумя траншеями.

Такое решение принял районный оперативный штаб под председательством главы Тункинского района Ивана Альхеева, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря районной администрации Доры Хамагановой.

Она отметила, что 24 июня в селе подтвердилось 23 случая COVID-19, 29 июня - еще два. Как выяснилось в ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора, вспышка произошла после массового мероприятия, прошедшего в начале июня.

В Шалутах провели шаманский обряд, его участниками стали и жители соседнего села Торы. Две жительницы соседних населенных пунктов на момент мероприятия уже имели подтвержденный диагноз, но скрыли это и заразили других. За такое халатное отношение после окончания карантина женщин собираются судить.

В числе контактных лиц 133 человека. Это жители обоих сел.