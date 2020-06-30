В Ульяновске районный суд эвакуировали из-за подозрительного предмета

Ленинский районный суд в Ульяновске эвакуировали из-за подозрительного предмета, обнаруженного на стадионе рядом с судебным зданием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Информация о подозрительной находке поступила на пульт экстренной службы 30 июня около 10:20.

Сотрудники здания райсуда суда были эвакуированы, территория была оцеплена. К зданию суда приехали полицейские и пожарные.

Позже полиция сообщила: каких-либо предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, обнаружено не было. В пакете оказался песок.