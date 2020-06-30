По поправкам в Конституцию досрочно проголосовали 465 тысяч новосибирцев

В Новосибирской области по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ уже высказались свыше 460 тысяч человек.

Как отметила председатель Избирательной комиссии региона Ольга Благо, до дня общероссийского голосования - 1 июля - в регионе с 25 по 30 июня проводится голосование, чтобы исключить одномоментное нахождение на избирательных участках большого количества граждан и риск распространения коронавируса.

Отдать свой голос жители области могут на 2013 избирательных участках. Работа их организована с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, которые разработаны ЦИК РФ совместно с Роспотребнадзором.

По данным облизбиркома, всего в регионе проголосовали свыше 465 тысяч человек, или 21,6 процента от общего числа избирателей области. В помещениях УИК проголосовали 302 783 избирателя (65,1 процента от общего количества проголосовавших). "На дому" свои голоса отдали 98 847 человек (21,3 процента).

В пресс-службе регионального правительства отметили, что граждане активно голосуют на выездных избирательных участках, организованных на предприятиях, придомовых территориях, в отдаленных населенных пунктах, в которых нет избирательных участков. Такой вариант голосования выбрали 63 436 человек. Жители в сельских районах голосуют активнее, чем в областном центре.

Многие известные люди Новосибирской области уже проголосовали. Герой России, заслуженный летчик-испытатель Валерий Поташов считает, что корректировки Конституции необходимы для дальнейшего прогрессивного развития нашего общества. Среди значимых поправок - те, которые касаются суверенитета государства, запрета для чиновников иметь двойное гражданство.

Глава Маслянинского района Павел Прилепа сообщил, что за изменения в Конституцию РФ досрочно проголосовала вся его семья.

- Последний раз поправки в Конституцию вносились в 1993 году, в очень тяжелые, переломные для государства времена. Понятно, что с тех пор многое в России изменилось. Поправки существенны и весомы, они закрепляют соцгарантии. Но главная, на мой взгляд, поправка - это защита территориальной целостности России. Те изменения, которые будут внесены в основной закон страны, необходимы для благополучия россиян, - отметил глава района.

Ольга Благо сообщила, что избирательная комиссия отрабатывает все поступающие обращения о ходе голосования. Так, на "горячую линию" информационно-справочного центра облизбиркома поступило более 800 обращений.