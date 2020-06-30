Сотрудники АО "Транснефть - Западная Сибирь" отмечены благодарственными письмами мэрии Омска

Работники АО "Транснефть - Западная Сибирь" отмечены благодарственными письмами администрации г. Омска за работу в области реализации инновационных проектов и научных разработок.

Разработки сотрудников компании способствуют внедрению отечественных программных продуктов в процессы автоматизации производства и предлагают инновационные технические решения.

Развитие научно-технического потенциала является одним из ключевых аспектов деятельности АО "Транснефть - Западная Сибирь". Предприятие ведет постоянную работу по формированию и внедрению новых технических решений и программных продуктов, осуществляет поддержку и стимулирование сотрудников, занимающихся инновационными разработками. Молодые специалисты предлагают свои разработки в рамках регулярно проводимых в организациях системы "Транснефть" научно-технических конференций молодежи.

С ноября прошлого года Роспатентом были зарегистрированы исключительные права на шесть объектов интеллектуальной собственности на имя АО "Транснефть - Западная Сибирь" и ПАО "Транснефть", в числе которых две полезные модели, один промышленный образец и три программы для ЭВМ.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"