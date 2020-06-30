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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи на границе задержали приборы ночного видения

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи на границе таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию оптических приборов ночного видения. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

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На таможенном посту сотрудники остановили автомобиль ZAZ Chance из Абхазии, в багажном отделении которого среди личных вещей обнаружили дорожную сумку, в которой находились пять приборов ночного видения "ПНВ-10Т" в чехлах камуфляжного цвета.

Предположительно, они относятся к продукции военного назначения - образцам военной техники - и не имеют гражданского предназначения. Их свободная продажа запрещена.

За рулем задержанного автомобиля оказался 43-летний житель Саратова, который пояснил, что перевозимые приборы ему не принадлежат и он должен был передать их другому человеку.

Незаконный товар изъяли и отправили на таможенную экспертизу. По данному факту проводится расследование.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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