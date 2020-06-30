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Рубрика: Власть

Российские военные в Сирии голосуют по поправкам в Конституцию

Текст: Юрий Гаврилов

Российские военнослужащие, выполняющие задачи в Сирии, высказывают свое отношение к предложенным изменениям в Основной закон РФ. Голосование идет не только на российской авиабазе в Хмеймиме и в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, но и в других местах дислокации подразделений.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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К примеру, один из пунктов для голосования оборудовали на аэродроме Метрас на севере Сирии. Там, между прочим, когда-то располагалась американская база. Другой пункт находится в отделении Центра по примирению враждующих сторон в городе Алеппо. Помимо сотрудников миротворческого центра, в этом месте голосуют наши военные полицейские.

Командование делает все, чтобы волеизъявление военнослужащих проходило в максимально безопасных для их жизни и здоровья условиях. "За сутки до проведения голосования были проведены экспресс-тесты среди привлекаемого личного состава на содержание иммуноглобулинов. Сегодня проведена двухфазная обработка и, соответственно, весь личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты в виде масок и одноразовых перчаток", - рассказал представитель медицинской службы в Алеппо Игорь Бровко.

Кроме того, все пункты для голосования и прилегающие к ним территории заранее обработали специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты. Всем голосующим измеряют температуру, выдают перчатки и дезинфицируют руки.

На авиабазе Хмеймим в честь важного события играл военный оркестр. Именно здесь проголосовало командование нашей военной группировки в Сирии.

Власть Безопасность Армия Голосование по поправкам в Конституцию РФ Военная операция РФ в Сирии

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