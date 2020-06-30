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1 июля 2020 г. 10:00
"Родина"
Текст: Анна Скудаева
Родина - № 7(720)

"Письмо с фронта" вернулось в Кострому

Сын увековечил память отца-фронтовика, позировавшего художнику
"На златом крыльце стояли..." - так называлась наша публикация ("Родина" N 2, 2020) об истории создания знаменитой картины Александра Лактионова "Письмо с фронта". А накануне 75-летия Победы история получила трогательное продолжение. Репродукция с картины появилась на мраморном монументе фронтовику Владимиру Нифонтову. Это он позировал художнику...
Владимир Иванович Нифонтов - на фронтовой фотографии и на знаменитой картине.
Владимир Иванович Нифонтов - на фронтовой фотографии и на знаменитой картине.

...С историком Александром Нифонтовым мы встретились утром 9 мая на аллее старого костромского кладбища. Он пришел возложить цветы на могилу отца. А за день до этого рядом с надгробием появилась стела - на ней боевые награды гвардейца Владимира Нифонтова и мраморная репродукция знаменитой картины.

Работу над полотном художник Александр Лактионов начал вскоре после Победы. Сюжет был подарен случаем.
Прототипы солнечной картины Александра Лактионова не дождались своего письма с фронта

- Лактионов мне рассказывал, что однажды в Загорске встретил на улице прихрамывающего солдата, - вспоминает Александр Нифонтов. - Тот искал дом своего боевого товарища, чтобы передать от него письмо. Лактионов вызвался его проводить. Тогда и родился замысел. С солдатом художник больше не встречался. А когда в 1946 году приступил к работе, попросил позировать моего отца-фронтовика. Он был учеником Лактионова.

На картине Владимир Нифонтов изображен с перебинтованной рукой, опирается на палку.

- На самом деле ранение - это художественный вымысел автора, - продолжает сын. - За всю войну отец был ранен лишь однажды, и то легко. Он ушел на войну в 18 лет вместе с братом Глебом. Видный, статный, сильный! Прошел всю Европу, дошел до Вены. Был отмечен почетным знаком за 50 десантов в тыл врага. А после Победы поехал в Загорск учиться живописи у Лактионова. Так и оказался на том крыльце...

Чиновникам из худсовета картина показалась "недостаточно героической". Художника упрекали даже в том, что он позорит советских людей - изобразил дом с прогнившим полом.

- Лактионов мне рассказывал, что в картинной галерее полотно поместили в самый дальний и темный угол. Но началось невообразимое: зрители толпами валили туда, а в книге отзывов писали, что "это самая честная картина про войну". Потом картину увидел и высоко оценил Сталин, и ее судьба была решена.

А Владимир Нифонтов, закончив учебный курс в Загорске, вернулся на родину в Кострому. Преподавал школьникам рисование и физкультуру. Женился, родились мальчики-погодки Коля и Саша. Но в 1954 году случилась трагедия - заболев от укуса клеща, умер трехлетний Коля. И в тот же год погиб его отец...

- В тот день отец ехал на грузовике в детский загородный лагерь. По дороге встретилась женщина с ребенком, папа уступил им место в кабине, а сам забрался в кузов с песком. На крутом повороте вылетел на дорогу - под колеса встречной машины...

Александр Нифонтов с сыном Владимиром у отцовского мемориала.

Похоронили героя-гвардейца рядом с маленьким Колей. Несколько лет назад Александр Нифонтов устроил посмертную выставку работ своего отца в Москве. И своего сына назвал в честь него - Владимиром.

- В мастерской, куда я обратился, с такими заказами никогда не сталкивались, - рассказывает Александр. - А тут еще задержки из-за карантина. Но выполнили все точно - и боевые награды отца нанесли, и репродукцию. Все сделали точно в срок, к 8 мая. Мне кажется, возле каждой могилы фронтовика можно сделать хотя бы небольшую табличку с рассказом о наградах родного человека. Ведь на кладбище приходят внуки, правнуки... Я сделал это ради них.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Красные обложки на Красной площади

Презентация нашего спецпроекта "Документы Победы", который выходил с января по май, состоялась на Красной площади в рамках традиционного книжного фестиваля. Пандемия внесла коррективы: слушателям пришлось соблюдать дистанцию. Но трансляция шла через интернет на всю страну!

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