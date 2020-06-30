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В Москве погиб 40-летний актер из сериала "Интуиция" Максим Парфенов

Новости
    30.06.2020, 13:54
Текст:   Олег Усков

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве. Тело артиста было найдено сегодня рано утром случайными прохожими у дома на 2-й Пугачевской улице, где проживал Парфенов.

Очевидцы вызвали медиков, но тем лишь оставалось констатировать смерть - артист скончался на месте от множественных травм, несовместимых с жизнью.

Как сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах столицы, в квартире покойного обнаружены определенные медицинские препараты, анализ которых, по мнению оперативников, поможет пролить свет на обстоятельства инцидента.

Близкие артиста настаивают, что произошедшее - несчастный случай.

Прощание с артистом состоится 2 июля.

Максим Парфенов работал хореографом, режиссером-постановщиком в ГИТИСе, преподавал современные танцы в Московской государственной академии хореографии при Большом театре. Играл в театре, снимался в рекламе, появляется в сериале "Интуиция".

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