Указ губернатора Владимирской области от 30 июня 2020 года № 184 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Владимирской области, в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127 "О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей" изменение, изложив. пункт 2 приложения № 2 в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 06.07.2020 и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области В.В.Сипягин





Приложение к Указу Губернатора Владимирской области от 30.06.2020 № 184

2. | Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю непродовольственными товарами при условии: - запрета деятельности на территории торговых объектов предприятий общественного питания, фудкортов, досуговых и развлекательных центров, кинотеатров, детских игровых зон, мест отдыха (включая лавки, стулья и т.д.), вейдинговых аппаратов; - запрета на проведение на территории торговых объектов массовых мероприятий, промоакций; - соблюдения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале торгового объекта, исходя из расчета 1 человек на 4 кв.м торгового зала; соблюдения Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.3.5. 0191-20 от 01.06.2020 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в предприятиях торговли" | 47.19.1;47.19.2; 47.6, за исключением 47.62; 47.7, за исключением 47.73, 47.74, 47.75.2, 47.75.3, 47.76, 47.78.2, 47.78.4, 47.78.6







