Указ губернатора Владимирской области от 30 июня 2020 года № 184 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127"

Новости

Пакистанской компании запретили летать в Европу из-за мошенничества пилотов 22:13
В Италии могут закрыть американские университеты 22:12
Экс-бухгалтер "Седьмой студии" приговорена к 2 годам и 3 месяцам колонии 22:12
В Волгодонске вылечили заболевшую коронавирусом 100-летнюю женщину 21:38
Для тех, кто ничего не понял: сайт о том, что происходит в сериале "Тьма" 21:38
В ФРГ будет распущена часть элитного спецназа 21:35
Назван возраст самого старшего участника онлайн-голосования по Конституции 21:35
Памфилова: В сентябре онлайн-голосование пройдет в нескольких регионах 21:30
В Вооруженных силах вылечились от коронавриуса 6 466 человека 21:14
Собянин рассказал о попытках взлома системы электронного голосования 21:07
Первое онлайн-голосование в космосе: российский космонавт проголосовал на орбите 21:02
В США ожидают до 100 тысяч новых случаев коронавируса в сутки 20:55
Минск заявил о готовности к восстановлению международного сообщения 20:43
Режиссер "Гравити Фолз" перезапустит "Черепашек-ниндзя" для Nickelodeon 20:31
В мире рекордно выросло число миллиардеров 20:14
В Ростуризме назвали сроки возвращения иностранных туристов 20:11
Посольство России в США обеспокоено призывами "свести счеты с русскими" 20:04
Турция не сможет продать С-400 без согласия России 20:02
Молодежи помогут начать карьеру 19:41
Видео: Девушка засняла ползущее по земле гигантское облако 19:41
В Павловском парке Петербурга сократили часы бесплатного посещения 19:38
Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Спартака" на матч РПЛ 19:37
Шадаев: Данные по цифровым пропускам полностью удалены 19:36
Ростуризм к осени запустит программу поддержки детского туризма 19:31
Китайский минивэн за 3,5 млн рублей представили в России 19:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 июня 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 30 июня 2020 года № 184 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127"

Дата подписания 30 июня 2020 г.
Опубликован 30 июня 2020 г.
Вступает в силу 6 июня 2020 г.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Владимирской области, в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127 "О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей" изменение, изложив. пункт 2 приложения № 2 в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 06.07.2020 и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области В.В.Сипягин


Приложение к Указу Губернатора Владимирской области от 30.06.2020 № 184

2. | Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю непродовольственными товарами при условии: - запрета деятельности на территории торговых объектов предприятий общественного питания, фудкортов, досуговых и развлекательных центров, кинотеатров, детских игровых зон, мест отдыха (включая лавки, стулья и т.д.), вейдинговых аппаратов; - запрета на проведение на территории торговых объектов массовых мероприятий, промоакций; - соблюдения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале торгового объекта, исходя из расчета 1 человек на 4 кв.м торгового зала; соблюдения Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.3.5. 0191-20 от 01.06.2020 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в предприятиях торговли" | 47.19.1;47.19.2; 47.6, за исключением 47.62; 47.7, за исключением 47.73, 47.74, 47.75.2, 47.75.3, 47.76, 47.78.2, 47.78.4, 47.78.6



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией