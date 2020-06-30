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Рубрика: В мире

Возле здания Amazon во Флориде произошла перестрелка

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Неизвестные обстреляли людей возле здания Amazon во Флориде, один человек погиб, двое ранены. ЧП произошло в городе Джексонвилл.

В калифорнийском центре Walmart произошла перестрелка

"Неизвестный открыл огонь по людям, которые стояли в очереди, чтобы подать заявления о приеме на работу", - со ссылкой на представителей полиции пишет РИА Новости.

В условиях карантина жители страны стали чаще приобретать товары именно в сети. Amazon - крупнейшая в США онлайн-площадка. Чтобы справится с растущими объемами заказов компания постоянно набирает сотрудников. Только в середине апреля фирма наняла 75 тысяч новых работников на склады.

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