Возле здания Amazon во Флориде произошла перестрелка

Неизвестные обстреляли людей возле здания Amazon во Флориде, один человек погиб, двое ранены. ЧП произошло в городе Джексонвилл.

"Неизвестный открыл огонь по людям, которые стояли в очереди, чтобы подать заявления о приеме на работу", - со ссылкой на представителей полиции пишет РИА Новости.

В условиях карантина жители страны стали чаще приобретать товары именно в сети. Amazon - крупнейшая в США онлайн-площадка. Чтобы справится с растущими объемами заказов компания постоянно набирает сотрудников. Только в середине апреля фирма наняла 75 тысяч новых работников на склады.